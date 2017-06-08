大王雙安 續當4割男

桃猿王柏融單場兩安，打擊率上升到4成05。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿王柏融昨天打出5月20日以來首次的單場2安，成功保住4成打擊率，上升到4成05。

王柏融昨天之前的8場比賽只有1場安打超過1支，打擊率從本季最高的4成31滑落到剛好4成，最近3場更是12打數只有2安打，而以單場3至4打數計算，王柏融昨天至少要打出2支安打，才能保住4成打擊率，以王柏融近期的打擊成績，並不是容易的事。

神盾被4安 一半他打的

不過，左打的王柏融面對左投的富邦悍將先發投手神盾毫無懼色，第1局就打出右外野一壘打，打擊率上升到4成04，第4局再擊出右外野二壘打，打擊率成為4成07，神盾先發6局只被擊出4支安打，一半是王柏融打的。

王柏融的第2支安打也讓4成保衛戰吃下定心丸，除非昨天超過5打數，否則打擊率至少有4成，而王柏融的第3、4打席分別是觸身球和四壞球，雖然最8局打成左外野飛球出局，打擊率仍超過4成。

上週延賽 剛好獲得休息

王柏融表示，其實昨天打擊的感覺和之前沒有什麼不一樣，只是前幾場落點不佳或打到守備佈陣裡，不過，上週比賽全部延賽讓有些疲勞的身體得到休息，對昨天的表現有所幫助。