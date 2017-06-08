中職二軍》銳苦等一軍 潘武雄吞3K

42歲老洋投銳仍在桃猿二軍苦等機會。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕統一獅二軍和桃猿二軍昨在屏東交手，猿隊42歲老洋投銳本季第9場出賽，也是他第6場先發。銳主投5局失3分無關勝敗，桃猿終場8：6擊敗獅隊。今年猿隊一軍洋投戰力一直都穩定，銳仍在二軍苦等機會。

獅隊潘武雄（左）昨在二軍單場吞3次三振。（記者黃志源攝）

銳曾效力桃猿一軍4個球季，2010年首度踏上中職賽場時，猿隊還是前身La new熊。近幾年銳也有3個球季效力日職東北樂天，前年還以40歲創下日職最年長洋投獲勝投紀錄。

今年銳重回猿隊找尋出賽機會，但因猿隊已有史博威、道恩斯、賽格威3位表現穩定的洋投，加上他的體能和續航力已不如以往，6場先發最長僅投到5局，用球數最多僅95球。

猿隊林智平昨天也被降到二軍調整，立刻以指定打擊扛第一棒出賽，5打數2安打，2分打點。

獅隊潘武雄4月底被觸身球砸中腳之後，已打了5場復健賽，打擊手感火燙的他，昨役卻單場吞下3次三振，不過累計打擊率仍有0.467。