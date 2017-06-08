「66」大順 辛然配晉4

「辛然配」法網4連勝，順利晉級4強，兩人手勢比出4，慶祝勝利。（劉雪貞提供）

詹詠然 寫法網個人最佳

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第3種子詹詠然／辛吉絲氣勢無法擋，昨在法國網球公開賽女雙8強戰，以6：2、6：1速斬「種子殺手」歐拉魯（羅馬尼亞）／莎夏珂（烏克蘭），只花66分鐘殺進4強，大詹此行4連勝，也締造個人在法網最佳戰績。

「辛然配」挾著馬德里、羅馬二連后銳氣，此行1盤未失，5月迄今紅土12連勝未嘗敗績，4強對手則為頭號種子世界球后瑪泰珂（美國）／莎法洛娃（捷克）。先前3月印地安泉4強雙方人馬交手，「辛然配」曾直落2獲勝；不過2015年澳網女雙決賽，大詹／鄭潔則3盤遭逆轉屈居亞軍 。

締造紅土12連勝

「辛然配」原定台灣時間週二晚間出擊，卻因當地大雷雨，導致賽事塞車而順延，昨面對接連爆冷淘汰種子的東歐黑馬，默契十足的「辛然配」火力依舊旺盛，開賽互破之後積極搶攻，尤其4：2起連下7局，殺得對方無招架之力，次盤還差點再度上演「剃頭秀」，儘管第6局讓「羅烏聯軍」勉強保發，仍以直落2關門，持續朝金盃邁進。

法網4連勝 仍1盤未失

詹詠然自2007年起曾4度在法網女雙8強止步，如今總算更上層樓，首度躋身準決賽，令她信心大振，回顧其四大賽女雙最佳戰績，則為2007年澳網、美網、15年澳網共3座亞軍，且全是硬地。