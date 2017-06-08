橫掃喬帥復仇 提姆4強戰蠻牛

喬科維奇遭到橫掃，無緣衛冕法網冠軍。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕志在衛冕的喬科維奇失誤連連，6：7（5：7）、3：6、0：6栽在奧地利新星提姆的拍下，爆冷「吞蛋」無緣法網男單4強，各界預期的「牛帥對決」也意外破局，提姆週五將與西班牙「蠻牛」納達爾爭奪決賽門票。

對手傷退，納達爾兵不血刃晉級4強。（歐新社）

「第一次打敗喬科維奇，又晉法網4強，就像美夢成真。」23歲的提姆強勢崛起，先前巴塞隆納、馬德里都進決賽，卻全敗給左手持拍的納達爾，直到羅馬8強才快意復仇，送給「蠻牛」本季紅土迄今唯一敗仗。儘管隨後4強輸給喬帥，如今法網找塞爾維亞前球王雪恥，第3盤還把強敵「剃光頭」，笑擁生涯對戰喬帥6回的第一勝，更令提姆相當開心，「天氣有點冷，風也不小，移位和準確擊球非常重要」。

提姆連兩年殺進紅土大滿貫4強，去年直落3敗給喬帥，這次則強碰10度躋身前4的「紅土之王」納達爾，他期許再創驚喜，「這種大場面，到後頭總是愈來愈困難，我已做好打硬仗的準備」。反觀喬帥自去年法網登頂、集滿生涯「全滿貫」後由盛轉衰，連4項大滿貫摃龜，世界排名也繼2011年3月後，首次跌出前兩席。

東山再起的納達爾，挾著9冠王氣勢對決同胞後輩布斯塔，6：2、2：0領先時，對手因腹肌受傷退出，讓第4種子兵不血刃出線。「蠻牛」5連勝、1盤未失，更可怕的是總計僅丟22局，再創賽事紀錄。

女單4強底定，羅馬尼亞第3種子哈勒普歷經3盤苦戰，3：6、7：6（8：6）、6：0氣走烏克蘭人氣美女絲維托麗娜，2014年屈居亞軍的哈勒普，準決賽強碰捷克「刺青妹」普莉絲可娃。另組則由瑞士巴辛絲姬、拉脫維亞歐絲塔潘珂兩位壽星狹路相逢。