電腦算錯啦 高寶璟還是球后

因預測程式出錯，高寶璟保住球后寶座。（資料照，美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕紐西蘭名將高寶璟原本以為她的球后地位不保，沒想到因女子高爾夫世界排名積分的預測程式計算出錯，讓她又多當一週球后。

泰國艾利雅本週就有機會躍上世界第一。（資料照，歐新社）

上週ShopRite菁英賽開打前，LPGA官方公布的世界排名預測，泰國艾莉雅無論比賽成績如何都將躍居世界第1，成為史上第10位世界球后。沒想到本週最新世界排名出爐，高寶璟仍是第1，艾莉雅還是排第2，南韓柳蕭然第3。台灣以盧曉晴排名30最佳、龔怡萍56名，昔日球后曾雅妮已滑落至168名。

LPGA坦承上週公布預測時，程式計算有誤。他們表示，預測程式抓取數據的日期是到比賽結束，通常是美國當地時間週日，這與正式世界排名計算和公布在週一不同。

計算到週一，高寶璟的平均積分為8.37分，仍高於艾莉雅的8.36分，得以把球后週數紀錄繼續推進到第104週。

艾莉雅雖然至少要多等一週，但本週在加拿大打完Manulife菁英賽，就有機會站上世界第1，這場高寶璟仍未出賽。

本週台灣女將只有龔怡萍和程思嘉出賽。其餘4人投入美國女子公開賽資格賽，李旻週二在紐澤西州的資格賽並列11名，未能搶得參賽權。錢珮芸昨晚在密蘇里州出賽，曾雅妮和徐薇淩則是週五晚上在佛羅里達州上場。

到目前為止，台灣選手已有蔡佩穎在日本取得資格，另外業餘好手盧昕妤在上海資格賽也脫穎而出。