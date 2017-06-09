狂丟13分 悲「巨」13連敗
2017/06/09 06:00
陽岱鋼傷後復出，連3場敲安。（取自巨人推特）
投手被打爆 陽連3場安打
〔記者吳清正／綜合報導〕巨人隊打線持續不振，昨天投手群更是大崩盤，在交流戰以2：13慘敗給西武隊，巨人隊13連敗再創隊史新高，逼近養樂多隊保持的中央聯盟最多16連敗紀錄，日職紀錄則是羅德隊的18連敗。
先發投手池田駿（右）被滿貫轟下場，巨人連敗場次延續到13。（取自巨人推特）
巨人隊新人左投池田駿上週生涯初先發，對樂天隊投5局無失分，但是昨天只投2.1局，被擊出7支安打失7分，包括外崎修汰的滿貫全壘打，牛棚同樣壓不住陣腳，江柄子裕樹中繼2.2局失5分，被源田壯亮和金子侑司各轟出1支全壘打，前5局就以0：12落後。
巨人隊陽岱鋼4打數1安打，復出連3場都有安打，第3局他和坂本勇人連續安打，但巨人隊打線後繼無力，第6局才靠坂本勇人、麥基和阿部慎之助連續安打攻下第1分，村田修一滾地球再換回1分，仍以11分之差慘敗。
巨人隊昨天調整打線，3、4、5棒坂本勇人、麥基和阿部慎之助都往前1個棒次，坂本勇人自2013年以來首度擔任第2棒，長野久義重回先發陣容，但沒有發揮太大效果，全場只擊出7支安打，6局得分後更是連續14名打者無安打。
巨人隊監督高橋由伸表示，把主力打者往前移，坂本勇人擺在第2棒，希望為打線帶來化學變化，但是從結果來看並沒有達到預期的目標，棒球是結果論的世界，他無話可說。
傳高層震怒 恐人事大地震
巨人隊連敗不止，不只球迷譁然，根據日本媒體報導，巨人隊球團母公司讀賣新聞社高層也震怒，可能進行人事整肅，總經理堤辰佳為首的編成部門和教練團都是檢討的對象。
樂天投手則本昂大昨天對橫濱DeNA飆12K，連8場比奪雙位數三振，追平名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲和紅襪現役王牌塞爾保持的大聯盟紀錄。
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