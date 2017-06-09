札幌王岱桑 今踢館老東家

巨人陽岱鋼昨在1局下演出飛撲美技。（取自sanspo.com）

〔記者吳清正／綜合報導〕陽岱鋼今天將重返札幌巨蛋，出戰老東家日本火腿隊，期待能在最熟悉的球場幫助巨人隊止敗。

陽岱鋼去年球季後行使自由球員權利轉投巨人隊，由於開季從傷兵名單出發，本週才上到一軍，今年第4場比賽就在交流戰回到札幌巨蛋。

2005年底陽岱鋼在日職高校生選秀被日本火腿隊和軟銀隊第1指名，經過抽籤，由日本火腿隊取得交涉權，07年陽岱鋼首度在札幌巨蛋出賽，在這裡經常有優異的表現，2013和14年都獲選為札幌巨蛋年度MVP。

由於巨人隊正陷入隊史最多的13連敗中，陽岱鋼此次回到札幌巨蛋，鎮守熟悉的中外野，心情可能相當複雜。日本火腿隊同樣近況不佳，昨天以3：5敗給廣島隊，吞下5連敗，今天巨人和日本火腿都將尋求止敗。

日本火腿隊「四割男」近藤健介因為右大腿緊繃，6月6日對廣島隊只打1次就提前退場，已經連2場沒有出賽，系列戰能否上場仍不確定。近藤本季出賽50場，打擊率4成07，打破日職安打王張本勳創於1973年的隊史最長出賽46場保持4成打擊率紀錄。