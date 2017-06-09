達比修900K 日投最神速
2017/06/09 06:00
遊騎兵達比修昨達成大聯盟生涯900K，僅花113場，是最快完成的日籍投手。（法新社）
僅花113場 超越野茂
〔記者郭羿婕／綜合報導〕昨對大都會演出個人本季第9場優質先發，遊騎兵強投達比修有在主場力撐7.1局、狂飆9次三振，成為最快完成大聯盟生涯900K的日籍投手。
過去大聯盟日投中，僅退役的野茂英雄、黑田博樹生涯超過900次三振，各為1918K、986K，達比修為第3人，且只花113場比賽達標，速度為3人之最，超越野茂的128場。
達比修6局上三振卡布雷拉，旅美生涯900K到手，並推進到901K；只是紀錄夜不完美，他雖投7.1局只被敲3安、失3分，卻挨雙轟襲擊，第4、6局都被大都會三棒布魯斯揮出全壘打，也用了今年單場次多的117球，無緣搶下第6勝。
本季亞投表現最佳
達比修本季出賽13場，多達9場優質先發，防禦率也僅3.18，皆亞洲投手最佳表現，但昨退場時，球隊1：3落後，多虧隊友奇里諾斯8局下2分砲扳平，才讓他免於敗投，遊騎兵終場仍以3：4飲恨。
這已是布魯斯本季第4次、生涯第25次單場至少雙響，遊騎兵教頭班尼斯特說，達比修對布魯斯失手2次，但除此之外，他投得很好，「直球很會跑，滑球也能讓打者揮空棒。」
相關新聞
- MLB》達比修900K達陣無用 布魯斯雙響砲轟垮遊騎兵
- MLB》1000局最多K！ 小史紀錄夜不敵克蕭
- MLB》達爾自主訓練 大谷、田中強投陣容讓網友直呼狂（影音）
- 怪物達比修 換邊發球「變」出驚奇
- 第6年第101場 達比修今首嚐開幕戰
- MLB》6局125球 達比修飆10K奪勝
推薦新聞
-
狂丟13分 悲「巨」13連敗2017/06/09 06:00
-
達比修900K 日投最神速2017/06/09 06:00
-
法網》辛然配今對頭號種子 力拚紅土13連勝2017/06/09 06:00
-
K.湯普森回魂 殺得騎士措手不及2017/06/09 06:00
-
桃園「地獄客場」 悍將半季10戰全敗2017/06/09 06:00