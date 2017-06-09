達比修900K 日投最神速

遊騎兵達比修昨達成大聯盟生涯900K，僅花113場，是最快完成的日籍投手。（法新社）

僅花113場 超越野茂

〔記者郭羿婕／綜合報導〕昨對大都會演出個人本季第9場優質先發，遊騎兵強投達比修有在主場力撐7.1局、狂飆9次三振，成為最快完成大聯盟生涯900K的日籍投手。

過去大聯盟日投中，僅退役的野茂英雄、黑田博樹生涯超過900次三振，各為1918K、986K，達比修為第3人，且只花113場比賽達標，速度為3人之最，超越野茂的128場。

達比修6局上三振卡布雷拉，旅美生涯900K到手，並推進到901K；只是紀錄夜不完美，他雖投7.1局只被敲3安、失3分，卻挨雙轟襲擊，第4、6局都被大都會三棒布魯斯揮出全壘打，也用了今年單場次多的117球，無緣搶下第6勝。

本季亞投表現最佳

達比修本季出賽13場，多達9場優質先發，防禦率也僅3.18，皆亞洲投手最佳表現，但昨退場時，球隊1：3落後，多虧隊友奇里諾斯8局下2分砲扳平，才讓他免於敗投，遊騎兵終場仍以3：4飲恨。

這已是布魯斯本季第4次、生涯第25次單場至少雙響，遊騎兵教頭班尼斯特說，達比修對布魯斯失手2次，但除此之外，他投得很好，「直球很會跑，滑球也能讓打者揮空棒。」