小史千局最多K 投打卻輸克蕭

國民史崔斯柏格生涯千局飆1166次三振，並列大聯盟先發投手千局最多K。（法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕繼去年國聯分區系列賽後，道奇王牌克蕭昨首度出戰國民，還與史崔斯柏格生涯首次對決，不僅投球勝出，第6局打擊也耗掉小史9球，比其他野手更難纏，並帶動逆轉攻勢，讓小史紀錄夜留憾。

為免克蕭負荷過大，道奇今年看管他的用球量，至今先發13場有6場壓在100球以下，包括昨以95球完成7局9K、掉1分，只讓國民擊出3安，率隊2：1中斷3連敗，唯一失分是被當前國聯全壘打、打擊雙冠王齊默曼敲本季第17轟。

克蕭拿到並列國聯首位的第8勝，打擊也展現纏鬥力，6局下開局讓小史花9球才解決他，帶動該局搶下2分逆轉，免遭國民3戰橫掃，克蕭說：「這是讓狀況正好的先發投手提前下班的好方法。」

小史投6局也飆8K，只挨3安、失2分（1責失），且在生涯1000局送出1166K，追平大聯盟先發投手千局最多K紀錄，與退役的伍德（Kerry Wood）齊名，仍苦吞第2敗。

道奇先發投手昨也調整陣容，4勝3敗、防禦率高達5.16的前田健太失去輪值，被移到牛棚，伍德（Alex Wood）週日將從傷兵名單歸隊先發。