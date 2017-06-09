沙巴西亞挺住！連5場先發勝

洋基沙巴西亞昨投8局無失分，連5場先發拿下勝投。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕田中將大陷入嚴重低潮之際，沙巴西亞展現洋基隊真王牌的身手，昨天先發8局無失分，以8：0大勝紅襪隊，沙巴西亞連5場先發都拿下勝投。

沙巴西亞只用95球就投完他2015年以來最長局數的8局，被擊出5支安打，投出5次三振、沒有四壞球，並連續解決最後12名打者。

「他今晚的狀況真的很好，我想他會以此為傲。」洋基隊總教練吉拉迪表示：「他一直是球隊需要重要的一勝時，你可以倚靠的那個人，他現在還是如此。」

這一勝讓洋基隊在美聯東區領先排名第2的紅襪隊達到2場勝差，沙巴西亞表示：「球季還有很長的路要走，但是能夠有所貢獻感覺真好，這是1支年輕的球隊，我們表現非常好，讓人想要成為其中的一份子。」

洋基隊卡爾特和葛瑞戈爾斯都從去年的塞揚獎得主波瑟羅手中轟出全壘打，卡爾特4打數3安打、3打點，而唯一不是安打的打席是在第6局打出右外野深遠飛球，在球迷把手伸進場內碰到球之後，仍被右外野手貝茲躍起接殺，如果貝茲沒有接到這一球，可能判為球迷妨礙的安打。