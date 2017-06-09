世界盃土耳其站》台灣射箭隊 週末起搶3金

台灣隊反曲弓女團週日將和日本爭奪金牌。圖為彭家楙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣射箭隊本週遠征土耳其參加2017年世界盃第二站，被視為台北世大運奪金熱門的反曲弓女團昨闖進金牌戰，週日和日本爭金。

台灣隊反曲弓女團週日將和日本爭奪金牌。左起雷千瑩、譚雅婷。（資料照，記者林正堃攝）

反曲弓女團在2015年光州世大運扳倒地主南韓摘金，本屆由里約奧運國手譚雅婷、雷千瑩與2015世青金牌彭家楙組成女團，屆時要以地主之姿尋求衛冕。

女團5月上海站一戰出局，經近三週調整，3人在土耳其站狀況不錯，彭家楙前天在排名賽以667分排第二，譚雅婷666分及雷千瑩662分名列第三、四，並取得團體賽第一種子，直接保送晉級團體賽8強；昨首戰6：0射落烏克蘭，4強以6：0解決俄羅斯，取得決賽門票。

反曲弓男團魏均珩、彭士誠及鄧宇成在16強2：6不敵哈薩克；複合弓女團以231：229打敗德國，男團也以232：229擊敗伊朗，但兩隊都在8強不敵丹麥，無緣晉級。

另外，首日反曲弓混雙魏均珩與彭家楙闖進決賽，週日與法國爭金；複合弓混雙陳享宣與陳怡瑄週六在金牌戰碰上丹麥，嘗試報團體賽輸掉的一箭之仇。