三得利女子公開賽》 盧曉晴暫居13名

日本LPGA巡迴賽三得利女子公開賽首日，盧曉晴以低於標準桿3桿的69桿，並列13名。（資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本女將辻梨惠昨天在日本LPGA巡迴賽三得利女子公開賽首日，打出65桿佳績，暫居領先。台灣名將盧曉晴則以低於標準桿3桿的69桿，並列13名。

盧曉晴第1回合剛開始火力十足，5洞打了4個博蒂、1個柏忌，一度衝進前兩名。但接下來13洞進帳減少，抓鳥不易，博蒂、柏忌各1個，成績停滯不前，排名也漸漸被其他選手超越，最後以69桿暫時並列13名。

領先的日本選手辻梨惠，這回合抓下8個博蒂，只有1個柏忌，繳出個人新低的65桿，讓她站上領先位置。這是辻梨惠自2003年Nichirei女子高球賽之後，再次站上領先位置。她表示，先前擊球的穩定感不佳，主要是瞄球的方向太偏左，下桿時的空間不足，球就會忽左忽右地飛，成績當然打不出來。最近她修正了這個問題，慢慢穩定下來。

日本選手岡山繪里昨天以66桿完賽，暫居第2。原本站上首席的南韓金荷娜，最後以67桿和另外3名日本選手並列第3。兩週前宣布本季結束後退休的宮里藍，昨天以3個博蒂、1個柏忌的70桿，暫時並列22名。她表示，宣布年底引退之後的首度出賽，一路都能保持冷靜的心態打完，她很滿意。

同場出賽的台灣選手姚宣榆，昨天以74桿作收，並列83名。蔡佩穎花了75桿，劉依貞則打出77桿。