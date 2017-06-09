勇士末節撒手鐧 逼迫騎士自爆

詹姆斯（中）最後4分多鐘在勇士嚴防下一分未得，成為勝負翻盤關鍵。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士昨役末節靠著嚴密防守，讓騎士最後3分鐘發生進攻當機「自爆」，也印證柯瑞日前所言靠防守打敗騎士。

柯瑞認為，如果想贏得總冠軍，防守得在聯盟排在前5或是前10水準，才有機會跟其他列強角逐冠軍金盃，若單純只靠得分比對手多，贏球就會變得十分困難。

勇士向來給外界印象就是進攻強大，本季例行賽場均轟進115.9分，高居聯盟第1，季後賽火力更旺，場均攻下118.9分，至於例行賽場均失分為104.3分排在聯盟第11，季後賽降低至102.7分，防守實力屬前段班水準。

勇士昨前3節的防守強度無法對騎士詹姆斯、厄文造成任何威脅，被2人狂拿65分。勇士在末節逐漸將防守強度拉高，厄文在最後5分29秒與詹姆斯的4分28秒都是一分未得，在決戰時刻利用對手體力下滑，再輔以嚴防，勇士整體戰力確實更高一籌。

勇士靠著杜蘭特連拿5分，先取得3分領先，騎士原本還有機會追平比分，但詹姆斯在最後12秒受到伊古達拉嚴防干擾，慌亂地將球弄出界，把球權還給了勇士，等於宣告要跟勝利說再見，而防守建功的伊古達拉，對於此次防守有無訣竅？他說：「其實我只是不想讓詹姆斯出手。」