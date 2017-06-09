百觸保持人 陳瑞昌從小就悲情

陳瑞昌個人生涯百觸上身，成為中職史上第一人。（資料照）

少棒被砸臉 鼻樑險斷

〔記者羅志朋／綜合報導〕2009年9月9日陳瑞昌遭投手李風華觸身球，個人生涯百觸出爐，成為中職史上第一人，其實，兒時陳瑞昌就注定悲情。

陳瑞昌回憶，少棒有一次隊內分組比賽，他站在打擊區，忽然一陣風沙吹過來，眼睛一閉，球正好砸到鼻樑，當場血流如注，「鼻樑差點斷掉，五官腫到旁人認不出來，臉部瘀血1年多才消。」

傷癒重回球場，陳瑞昌只要看到近身球就會不由自主往後退，後來練捕手，必須具備「不能怕球」的特質才逐漸克服。

進職棒挨觸身球已成陳瑞昌的日常，他分析，捕手被賦予「無論如何一定要把球擋下來」的使命，一般打者看到近身球會先閃，但捕手打擊一定會把球看到最後，被球打到的機會就增加，特別容易挨觸身球。

觸身重災區 捕手最多

中職史上被觸身球最多前十名，捕手就佔4人，依序為陳瑞昌100次、林泓育79次、葉君璋70次、曾智偵68次。

「我打職棒不曾因觸身球進傷兵名單。」陳瑞昌說，常被球打到，久病成良醫，知道身體要如何「收縮」才能抵銷球的力量，重點是四肢絕不能張開，「躲久了就知道一些技巧，所以很多觸身球都是削到身體，殺傷力不大，我有學過氣功，不易受傷的秘訣就在這。」

陳瑞昌表示，李居明教過他怎麼閃球，他也曾傳授閃躲近身球的技巧給王勝偉，他笑說，「觸身球對球員傷害很大，我被球打到100次，現在還可以在這邊老神在在跟你講話，真是謝天謝地。」