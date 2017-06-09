現代版黃蓋 蘇建榮單季26觸最多

蘇建榮多次使出苦肉計賺保送，提升上壘率。（資料照）

35打席1觸 更勝王勝偉

〔記者羅志朋／綜合報導〕2012年前興農牛外野手「阿財」蘇建榮單季出賽115場領26次觸身球，為中職單季個人挨最多觸身球紀錄，職業生涯他化身「現代版黃蓋」，多次使出苦肉計賺保送，提升上壘率，蘇建榮說，「觸身球我閃到有心得了耶。」

蘇建榮生涯獲得55次觸身球保送，平均不到35打席挨1觸，比王勝偉平均43打席挨1觸高出不少，「吸」球功力驚人。

蘇建榮表示，為了保護外角球攻擊區域，他打擊時站得很靠近本壘板，如果投手塞內角就容易形成觸身球。

投手會用近身球伺候蘇建榮，希望他遠離本壘板，但常以觸身球收場，他笑說，「投手球一出手，我就有辦法判斷會不會被丟到，如果會，我馬上全身出力，跟球硬碰硬，比較不會痛，還可賺到一次上壘，算是苦肉計吧。」

無痛苦肉計 投手也無奈

「無痛苦肉計」也是壓箱寶，蘇建榮回憶，有一次對統一獅投手潘俊榮，單場挨2觸，都被慢速曲球丟到腳趾，他知道會被球吻，沒有刻意閃避，「反正被丟到也不會痛。」當時潘俊榮氣呼呼對他說，「幹嘛不閃啦！」語氣顯得無奈。

用血肉之軀換取上壘機會，蘇建榮老婆和岳母常唸他，「不會閃一下喔，幹嘛被打啦？」但他依舊故我，蘇建榮笑說，「老婆都會模仿我怎麼躲球耶。」

躲球可是有技巧的，蘇建榮表示，躲近身球不能往後跳，這樣容易被球打到肋骨，很危險，最好的方式是往右邊躲（以右打者而言），用有護肘或肉多的地方迎球。