打者最怕的球種？觸身球！

王勝偉曾被砸到後當場怒罵髒話，引起兩隊板凳清空。（資料照）

一名強打者被問到最怕投手的哪一種球種？他不假思索回答︰「觸身球」。這答案雖有點無厘頭，卻道出觸身球對打者的嚴重威脅性。

很多人談棒球、懂棒球，甚至也打棒球，但遭到迎面而來、硬如石頭的時速150公里棒球砸中，卻很少人有經驗，更難理解切身之痛，王勝偉的百觸球吻人生當然也不足為外人道。

倒是比賽中觸身球所「碰觸」的話題不少，例如，今年季初海盜哈里森身體好像磁鐵般締造跨場連4打席遭Ｋ的大聯盟新紀錄，令人嘖嘖稱奇。至於觸身球引爆的衝突在棒球場更是屢見不鮮。

王勝偉2011年就曾被高建三砸到後當場怒罵髒話，引起象獅兩隊板凳清空衝突。10天前，國民隊哈波被巨人投手史崔克蘭Ｋ中最多肉的臀部，照理說，這是傷害最小的部位，但哈波認為投手故意報3年前之仇，他二話不說衝上和投手互毆，上演今年最精彩的大聯盟拳擊賽。其實，天之驕子哈波19歲就展開大聯盟生涯，但他的首打席就遭左投海默斯用觸身球招呼︰「歡迎來到大聯盟」。

正因為觸身球極度危險，棒球場上也發生過不少受傷、甚至喪命的觸身球案例。現代打者特製頭盔、護肘、護腕、護腿，身上越來越多護具，就怕球員生涯毀在一顆觸身球。

可別以為控球差的投手才會投觸身球，名人堂球星梅達斯355勝生涯中也投出高達137次的觸身球，其中不乏他想要嚇退打者的「精準」配球策略；被這樣的控球大師砸中身體，打者也只能認了。另一個名人堂球星、殺人蜂成員畢吉歐生涯285次觸身球，則是現代大聯盟的萬磁王。正式紀錄上，觸身球（Hit By Pitch）記為HBP，和四壞保送合稱四死球。（記者黃照敦）