騎士拚一線生機 今解三角習題

詹姆斯（左）帶領騎士全力反攻，首先必須提防勇士柯瑞（上排中）、杜蘭特（上排右）的恐怖火力。（資料照，歐新社）

勇士前3戰 場均121分

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA總冠軍第四戰今早9點在克利夫蘭舉行，0勝3敗的騎士陷入絕境，為扳回劣勢，詹姆斯帶領隊友反覆觀看比賽影片，希望能對症下藥，首先他們必須破解勇士的「三角習題」。

K.湯普森（右）第3戰已找回昔日射手丰采。（資料照，歐新社）

勇士得分火力凶猛，前三戰場均轟下121分，其中杜蘭特34分，柯瑞貢獻5顆三分彈、轟下28.7分，前兩戰火力低迷的K.湯普森也在第三戰復甦，攻下30分，如何壓制勇士的攻擊「鐵三角」，將成為騎士能否創造奇蹟的關鍵。

詹姆斯：一場一場贏回來

史上從未有球隊能在系列賽0：3落後時翻盤，騎士去年從1：3落後翻轉局勢奪冠，本季處境更嚴苛，詹姆斯表示，「只要還有一線生機，都要全力以赴，我們已擬定好戰略，第四戰要扳回一城，並一場一場贏回來。」

騎士第三戰最後3分鐘1分未得，才讓勇士逆轉聽牌，詹姆斯終場前52秒切入禁區，卻未選擇上籃，傳給埋伏在三分線的射手柯佛，這個選擇也被美媒放大檢視，甚至批評他缺乏球隊一哥的霸氣。

第3戰讀秒階段，詹姆斯傳給柯佛（見圖）的選擇，遭到美媒批評。（資料照，法新社）

詹姆斯強調，若重來一次，仍不會改變傳球的決定，他解釋，「當時選擇切入是因防守者格林已背負5次犯規，但隨後杜蘭特從側邊協防，柯瑞也死守洛夫，我看到底線的柯佛擁有絕佳空檔，他是史上最佳射手之一，選擇傳球並沒有錯。」

勇士成為北美4大職業運動史上首支在季後賽創下15連勝的球隊，此役將挑戰全勝奪冠的完美紀錄，K.湯普森發下豪語，「我一點都不想要回到灣區封王，第四戰就要在客場終結對手。」