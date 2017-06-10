雙士看不膩 收看人數19年新高

騎士主場吸引爆滿球迷。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕騎士、勇士連3季上演冠軍爭霸戰，但觀眾並不覺得膩，收視率逆勢攀升，美國尼爾森公司調查，第三戰收視率比去年增加22%，換算成收視戶大約有2050萬人收看。

第三戰兩隊鏖戰至讀秒階段才分勝負，是比分最接近的一戰，精彩內容也讓收視率開出紅盤、創下今年冠軍賽新高，而本季總冠軍賽場均收看人數約2000萬，比上季增加11%，創下1998年球季後新高。

但花費天價240億美元的轉播單位卻憂心，瀕臨直落四的戰況，通常收視率都會下探，2007年馬刺橫掃騎士，第四戰就創下歷史低點6.2%的慘澹收視率，加上若四戰買單，轉播單位將少了賣廣告的場次，無疑是重大損失。