台籃經典開戰 陳信安放話灌籃

經典傳承賽今明彰化開打，「台灣飛人」陳信安期待重現灌籃。（Hublot提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣籃壇史上首次的「BE HEROES經典傳承賽」，今、明兩天將在彰化體育館開戰，由林志傑、田壘和陳信安等傳奇球星所組成的「黃金世代」隊，將迎戰甫拿下東亞資格賽冠軍的劉錚和周儀翔等年輕小將組成的「未來之星」隊，田壘表示，「有機會再回到台灣打球很興奮，很期待和學弟互尬球技。」

田壘大戰周儀翔

田壘上季在CBA天津榮鋼隊出賽34場，9場擔任先發，場均5.1分寫下赴CBA拚戰3個球季新低，季後返台他積極養身，並加強訓練，盼能延續球員生涯，他說，「腳踝傷勢恢復了8成，之前韌帶有輕微撕裂，現在已可投入訓練，希望不影響傳承賽的表現。」

「黃金世代」隊唯一已退役的球星陳信安，仍保有每週運動的習慣，身材和體能都保持得很好，他笑說，「有機會一定會再灌籃，重現經典，但學弟應該要識相的退開，不要太激烈的防守。」

經典傳承賽今天下午2點免費開放球迷入場，可欣賞「黃金世代」和「未來之星」兩隊練球備戰，並舉辦「傳承時刻座談會」，聽林志傑、田壘和曾文鼎等球星分享籃球生涯的故事；最經典的對抗賽則於明天登場，另外也將舉辦三分球大賽和技術挑戰賽，門票早已售罄。