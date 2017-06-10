隊友變對手 陽岱鋼吞2K

陽岱鋼（右，取自太平洋聯盟TV臉書）對上前隊友、去年洋聯新人王高梨裕稔，吞下2張老K。

〔記者羅志朋／綜合報導〕身分從隊友變成對手，札幌巨蛋成了「最熟悉的客場」，巨人昨遠征北海道與火腿熱戰，兩隊陣中各有點滴在心頭的球員。

高梨裕稔（取自日本雅虎）

去年球季結束巨人與火腿進行2對2球員交易，巨人用左投公文克彥和外野手大田泰示，換來火腿左投吉川光夫和外野手石川慎吾，加上陽岱鋼透過FA轉戰巨人，昔日隊友如今成了對手。

火腿先發投手高梨裕稔去年拿下洋聯新人王，他表示，很開心能對上老隊友陽岱鋼和石川慎吾，「以前在隊內紅白戰常被石川敲安打，這一場要好好壓制他。」

7.1局失2分 高梨仍吞敗

結果，石川首打席就擊出安打，對戰3支1，不過，高梨完全壓制陽岱鋼，4次對決都讓他出局，飆2K，5局上三振陽岱鋼解圍，高梨還握拳大吼激勵自己。

此役高梨先發7.1局被敲8安，飆9K，失2分都是責失，苦吞敗投，退場後，由公文克彥接替登板中繼，投0.2局無失分，另一名「轉學生」大田泰示單場3支2，表現不俗。