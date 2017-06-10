皮開肉綻 哈波「打爆」球

哈波昨發揮怪力，大棒一揮把一顆球打爆。（今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕24歲的國民強打哈波力大無窮，他昨真的把球「打爆」，被轉播單位捕捉到他揮出界外球後，球皮爆開的畫面，成為他繳出3安猛打賞之外的一大奇觀。

被哈波打爆的球（取自MLB臉書）。

當強棒開轟後，球迷習慣用「炸裂」來稱呼，哈波生涯至今也累計136轟，本季則有15轟。他昨雖沒有開轟，但球還是「炸裂」，在他的怪力下球皮裂開，國民推特就放上這顆球皮開花的「苦球」，還寫上：「我的老兄啊哈波，大聯盟史上只有2、3人能把球的棉線都打出來吧！」

擔任國民3棒右外野手的哈波，2局下面對金鶯先發投手艾許，2好3壞時將球打成界外。結果力道之大，不但球皮掀開，他的頭盔也掉了，最後選到保送。

哈波此役4打數3安打，有1保送和1次三振，也貢獻1分打點，助國民6：1擊敗金鶯，繼續穩坐國聯東區王座。