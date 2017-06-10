獅3洋先發成不成 關鍵在土投

泰倫斯（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕獅隊新洋投泰倫斯已隨一軍，7日並將布魯斯降二軍，代總教練黃甘霖表示，除觀察泰倫斯狀況，也想多看本土投手表現，近日將決定是否改採3洋投先發。

獅隊洋將目前有先發的布魯斯、福瑞多及救援的狄馬克，28歲先發右投泰倫斯也將進牛棚練投。蔗總指出，泰倫斯已2週沒出賽，且前次上場是中繼，應會先讓他在二軍登板，若狀況許可，上半季結束前就會拉上一軍。

黃甘霖也期待看到土投的壓制力，來決定使用2或3名先發洋投，剩餘輪值再由潘威倫、廖文揚、陳育軒等人競爭。

獅隊開季起步順，但隨即遭遇鄭鎧文、林志祥、潘武雄等傷兵潮，板凳深度卻不足以銜接，一度讓蔗總苦嘆棒次很難排。

這也讓黃甘霖更看重季中選秀，將以即戰力為主，但他僅透露：「選秀選得好，下半季和明年戰力會大幅提升，我們缺3個可銜接傷兵的位置。」

新人選拔測試會19日將於新莊球場舉行，共109名選手審核通過，人數創新高，蔗總也非常重視，18日結束台南比賽後，將立刻搭夜車北上等著尋找可用之兵。