差點沒球打 黃浩然熬出頭

黃浩然（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕儘管2006年就加入職棒，黃浩然直到2012年才嘗到主戰捕手的滋味，期間經歷米迪亞假球風暴，差點沒球打，直到2009年特別選秀獲La New青睞，才真正開啟生涯，和隊友林英傑、兄弟周思齊也是僅存的「誠泰幫」球員。

過去在誠泰、米迪亞，黃浩然都坐板凳，米迪亞後期因陳克帆受傷，好不容易多了上場機會，卻參與到有問題的球賽；接著就是球隊遭停權，黃浩然一度考慮轉往業餘，多虧被La New挑中，儘管薪水很低，但為延續生涯，他馬上點頭，成為人生轉捩點。

「不知該說慶幸，還是該怎麼形容。」黃浩然說，同期選手幾已離開職棒，很幸運還能繼續打；最妙的是，剛進誠泰時，正值顛峰的林英傑旅日，他曾想過，若能與這種強投搭檔，一定很特別，沒想到輾轉多年後，兩人又同隊，今年終於首度搭配。

黃浩然剛轉隊時都從代打開始，直到2012年主戰捕手林泓育受傷，他扛下先發，進而成主力，這對他而言，才像是職業生涯真正開始，「我就是慢慢磨吧，有時也要自己創造機會，並掌握住。」

與猿隊2年約季後到期，黃浩然攻守都有高檔成績，有利再拚新合約，他說：「把自己準備好，讓球隊需要，才有辦法生存，希望到年底都維持不錯表現，爭取繼續打球的機會。」