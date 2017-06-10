法國網球公開賽》哈勒普預約女單首冠、世界球后

羅馬尼亞第3種子哈勒普可望笑捧生涯首座四大賽金盃。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽女單冠軍戰今晚登場，羅馬尼亞第3種子哈勒普在4強戰以6：4、3：6、6：3氣走捷克「刺青妹」普莉絲可娃，繼2014年再闖決賽；今晚對決拉脫維亞非種子歐絲塔潘珂，被各界看好能乘勝追擊，笑捧生涯首座四大賽金盃，並一舉登上世界球后寶座。

25歲的哈勒普曾因上圍過於豐滿，妨礙揮拍擊球，不惜動手術縮胸；3年前首晉法網決賽，雖3盤不敵俄國名將莎拉波娃，仍汲取寶貴經驗。如今再度問鼎金盃，哈勒普信心與狀態都值巔峰，加上對手換成年輕非種子，目前世界排名高居第4的她有機會攻頂圓夢，她說︰「這次完全不同，感覺自己更成熟。儘管陌生對手捉摸不定，希望順利拿下最後一場。」

6月8日剛滿20歲的歐絲塔潘珂，生涯大滿貫單打最佳成績僅為今年澳網32強，本屆法網靠著強力正拍，扮演「種子殺手」、一路爆冷，已榮膺史上首闖決賽的拉脫維亞女將，不論最後能否再創驚喜，都已是大贏家。

對於法網女單決賽，國際賭盤也一面倒偏向哈勒普，目前換算賠率，看好她贏球者直逼75％，歐絲塔潘珂僅25％左右。