射箭世界盃土耳其站》陳享宣 射進金牌戰

複合弓男子個人賽陳享宣射進金牌戰。（射箭協會提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年射箭世界盃第二站土耳其站，台灣隊昨個人對抗賽又傳捷報，除了男子複合弓陳享宣射進金牌戰，女子反曲弓4強還上演「寶島內戰」，最終林詩嘉要替我爭金牌，雷千瑩則要爭銅牌。

反曲弓女子個人賽四強，林詩嘉（左）與雷千瑩（右）上演寶島內戰。（射箭協會提供）

反曲弓4強上演寶島內戰

個人對抗賽昨從32強起捉對廝殺，其中又以林詩嘉表現最神勇，16強、8強都靠著加射晉級，且加射都與對手射成同分，但因距離靶心更近，技高一籌；想不到4強賽遇上雷千瑩，兩人還是鏖戰到最後一刻，林靠著加射以9：8驚險勝出。

複合弓部分，陳享宣狀況同樣火熱，連續3戰射出148分，最後再以147分力克義大利對手的146分，闖進金牌戰。

台灣隊今、明兩天都有選手要爭牌，今天率先上場的複合弓賽事，陳享宣除了個人賽搶金，他與陳怡瑄也要在混雙決賽對抗丹麥；週日反曲弓賽事，個人賽除了林詩嘉、雷千瑩爭金搶銅，女團及混雙也要在金牌戰亮相。