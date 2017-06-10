台灣男足戰力升級 首勝有望

台灣男足正在越南移地訓練，準備亞洲盃比賽。（足協提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2019年亞洲盃資格賽最終輪，台灣男足今晚9點將在獅城的惹蘭勿剎體育場強碰新加坡，儘管我首戰以1：3不敵土庫曼，但這回戰力升級，有旅外後衛陳昌源歸隊助陣，總教練黑田和生喊話：「要打出一場先領先的比賽。」

台灣男足目前世界排名160，面對排名157的新加坡，算是勢均力敵，新國總教練桑德拉穆爾蒂昨在記者會上表示：「面對台灣不是容易的比賽，會盡力取得積分。」

台灣隊此行除了原有的陳柏良、溫智豪、陳浩瑋、朱恩樂等8名旅外球員，久未在國家隊亮相的陳昌源，也抽空從比利時甲級聯賽回歸助陣，隊長陳毅維直言：「旅外回來對我們防守有幫助，我們的中前場也有破壞能力，希望能先進球。」

亞洲盃資格賽最終輪即第3輪賽事，共有24支球隊分成6組，其中16隊從次輪晉級，另8支球隊從附加賽取得門票，台灣隊就是先前於附加賽次輪主客兩戰全勝東帝汶取得晉級。

最終輪賽事中，台灣與巴林、土庫曼、新加坡分在E組，進行主客場雙循環共6場賽事，最終戰績排在前二，就能搭上會內賽24強列車，目前土庫曼1勝排頭，新、巴各拿1和居次，我1敗墊底。