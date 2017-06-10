全國羽球團體賽》戴戴歸隊 合庫女團17連霸

戴資穎 。（羽協提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕106年全國羽球團體錦標賽昨於屏東落幕，合庫成為最大贏家，除了男團靠著里約奧運國手周天成、李勝木／蔡佳欣助陣，拿下二連霸，女團更有世界球后戴資穎在最後一天歸隊，成功締造連17年封后紀錄。

周天成。（羽協提供）

周天成助男團二連霸

戴資穎在臉書PO出與教練、隊友的合照，並感性寫下「大家都棒棒的，感謝教練團，還有吶喊的隊友們」。（取自戴資穎臉書）

男團決賽，合庫A與台銀A捉對廝殺，首點薛軒億直落二擊敗李佳豪，次點世界排名第5的周天成又以21：8、21：9輕取張恩嘉；不過，第3點李洋／李哲輝面對經驗較佳的陳宏麟／王齊麟，鏖戰3局後落敗，所幸老將李勝木／蔡佳欣於第4點登場，以局數2：1拿下呂佳彬／張課琦，率隊保住霸業。

女團方面，合庫A與台電A連4年上演頂尖對決戲碼，首點許雅晴意外遭陳肅諭直落二吞敗，儘管次點戴資穎以21：6、21：11輕取唐琬貽，之後合庫還是被逼到2︰2平手僵局，靠著江美慧在決勝第5點以局數2：1擒伏洪毅婷，才驚險完成17連霸。

相隔兩年，戴資穎再次於全團賽替合庫效力，雖然今年決賽才現身，仍吸引不少球迷到場加油，小戴明將前往印尼雅加達衛冕印尼頂級超級賽后冠。