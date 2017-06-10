辛然配 法網無緣爭后

「辛然配」詹詠然（左）／辛吉絲紅土球場十二連勝中斷。（資料照）

瓦林卡扳倒球王穆雷 殺進冠軍戰

瑞士悍將瓦林卡（左）在男單四強戰扳倒球王穆雷，重返法網決賽。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽女雙四強戰，第三種子「辛然配」詹詠然／辛吉絲，四比六、二比六不敵頭號種子瑪泰珂（美國）／「左手劍」莎法洛娃（捷克），無緣爭冠，紅土球場十二連勝也中斷。

「辛然配」面對前年法網封后的「美捷聯軍」，在準決賽陷入惡鬥，最終讓強敵回報三月印地安泉四強輸球之仇。瑪／莎週日爭冠對手則為澳洲非種子芭提／戴拉夸。

詹詠然自二○○七年起四度在法網女雙八強止步，今年首度躋身準決賽。至於大詹四大賽女雙最佳戰績，則為二○○七年澳網、美網、二○一五年澳網共三座亞軍、全都是硬地。

開賽雙方人馬相互破發，「辛然配」四平僵持時再遭突破，又讓發球強勢的莎法洛娃壓制，首盤拱手讓人。次盤辛吉絲、詹詠然發球局先後失守，被拚出信心的對手拉開差距，「辛然配」苦苦追趕未能咬上，直落二出局。

男單四強戰，瑞士悍將瓦林卡再現單手反拍威力，歷經逾四個半小時鏖戰，六比七（六比八）、六比三、五比七 、七比六（七比三）、六比一大逆轉世界球王穆雷，繼前年法網封王後重返決賽，週日決賽對手將是西班牙納達爾與奧地利新星提姆的勝方。