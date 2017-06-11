200K聽牌 鄉長最盼身體健康

桃猿守護神陳禹勳，距生涯200次奪三振僅1次之差。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕去年拿下中繼、救援雙位數的桃猿守護神陳禹勳，今年又以14次救援成功暫居排行榜首，且距生涯200次奪三振僅1次之差。

每天備戰 體能保持很重要

陳禹勳生涯202局投球演出199次三振，平均每局送出接近1次三振。他說，對後援投手來說，三振能力是重要技能，能凍結壘上跑者、不讓對方進壘，也因中職只會面對到3支球隊的打者，每場比賽的配球都要有所不同，把當天最好的球路拿出來。

距生涯200K只差一步，陳禹勳希望未來更進步、保持身體健康。他說，後援投手每天都要準備上場，加上天氣漸漸變熱，體能的保持很重要，「我每週大約跑2到3次，維持一定體能，身體狀況畢竟每天不同，生活作息也是重要一環。」

否認罵主審 氣自己沒投好

被網友暱稱「鄉長」的陳禹勳，場內外話題一向都多，前天後援完成第9局投球時，疑似因不滿主審好球帶判決，朝著主審飆罵。他昨解釋，當下只是氣自己沒投好，並不是罵主審。