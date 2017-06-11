曾陶鎔打職棒 感謝推手王光輝

曾陶鎔（中）今將從王光輝手中領取5月MVP。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕今年對曾陶鎔有許多特別的第一次，包括榮膺5月打擊MVP，今賽前將從「萬人迷」王光輝手中抱回這座獎，他也是陶鎔大帝挑戰職棒的推手。

曾陶鎔從小沒想過能打職棒，直到進入國訓隊，教頭王光輝不斷鼓勵子弟兵拚上職業殿堂，也套用職棒訓練方式，曾陶鎔說：「每天練球很累，但很習慣他的帶兵，覺得自己應該也能挑戰職棒。」

小時候開始看棒球，王光輝已屆退休，曾陶鎔只知他與彭政閔一樣是傳奇球星；沒想到長大後，萬人迷變成自己口中的「老大」，在他麾下打球。

老大將親自頒獎，曾陶鎔說：「很開心，很久沒見面了，我爸媽也會到場。」他透露，王光輝對練球總是嚴格要求，但私下像朋友，常聊到打職棒、帶兄弟的故事。

當26歲的曾陶鎔碰上52歲王光輝，兩代兄弟人頗有傳承意味，曾陶鎔透露，以前比賽開轟和王光輝擊掌，王有時故意不理會，還說「小老弟，3年5年啊！」意指他還差好幾年，這對話今天有機會重演。