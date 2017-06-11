「三號瑋」二軍打「琥」 好麻吉平分秋色

陳琥（資料照）

〔記者郭羿婕／新北報導〕與麻吉陳琥去年雙雙以520萬元簽約金加盟職棒，富邦悍將新秀申皓瑋多了「三號瑋」新綽號，也在二軍完成兩人首度對決，誰佔上風？申皓瑋笑說：「算平手吧，我打安打，他就把我牽制在壘上啊！」

新綽號「三號瑋」的申皓瑋（見圖，記者郭羿婕攝），在二軍和麻吉陳琥首度對決。

哥倆好一直希望能對壘，依中信兄弟安排，陳琥最快下月才能上一軍，兩人先在二軍過招，申皓瑋覺得很特別，在一壘被牽制也笑場，「到球場知道陳琥先發，那天就很認真，上去就想盜他的壘，但出局了，扯平！」

兩人忙著比賽，不像簽約前天天視訊，還沒聊到申皓瑋的一軍心得；對於未來一軍交手，申皓瑋也表示不多想，避免綁手綁腳，「等他準備好了，上來應該會滿穩的。」

進職棒後，球團給申皓瑋3號背號，恰好是名字諧音，意外變成「三號瑋」，他上一軍後，還把這三字繡上手套，戴著奮戰。

身為悍將一軍最幼齒，申皓瑋自5月20日初出場以來，收穫不少，還有學長們的指導，尤其是同樣守右外野的張建銘，之前看申皓瑋打不好便主動提點，也成為他最常請教觀念與心態的前輩。