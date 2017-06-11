「我肯定不被看好」 瓦林卡今決戰蠻牛

瓦林卡（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網當代霸主西班牙「蠻牛」納達爾，昨以6：3、6：4、6：0 收拾奧地利新星提姆，第10度挺進男單決賽，台灣時間今晚9時強碰瑞士悍將瓦林卡（FOX體育台直播），將爭取空前十冠偉業；四強戰淘汰世界球王穆雷的瓦林卡，則準備繼2015年第2度在此封王。

納達爾（路透）

納達爾紅土連勝氣勢無法擋，此行連闖6關、1盤未失，總計僅失29局，包括4強對提姆回報上月羅馬8強輸球之仇，暌違3年重返法網男單決賽，他說：「其實我最喜歡的數字是9，但若週日奪冠，那麼10就會變成美妙的數字。」

納達爾前9次殺進法網決賽全登頂，包括2005年起四連霸，2010年起更締造賽史紀錄的五連霸，壟斷單一大滿貫賽的宰制力，堪稱網壇公開化年代首見，這位「紅土之王」預約生涯第15座四大賽金盃，也僅次18冠的瑞士老將費德爾。

納達爾、瓦林卡生涯18次交手，以15勝3敗絕對領先，但他不敢輕敵，「瓦林卡是非常危險對手，單手反拍刁鑽、正手回擊又重，我必須展現侵略性，讓他不能打得太輕鬆，否則會有大麻煩。」

瓦林卡則回應，「在法網遭遇納達爾，我肯定不被看好，甚至輸球都像理所當然，所以我必須想辦法解決這難題。」