奧運混雙項目暴增 我添奪牌希望

鄭怡靜（後）／陳建安甫在桌球世錦賽奪銀牌。（資料照，路透）

15新項目 含籃球三對三

〔記者卓佳萍／綜合報導〕針對2020年東京奧運的運動種類、項目安排，國際奧會（IOC）做出重大宣布，女性運動員比率將達歷年新高48.8%，男女混合項目將倍增至18項，我國射箭、桌球等項目也增添奪牌希望。

IOC 9日在瑞士洛桑召開執委會，決議在東京奧運增加15個項目，運動員總量較上屆縮減285人，女性運動員人數則創新高，新增項目不須興建新場館，備受矚目的新項目包含籃球三對三、游泳男子800公尺、女子1500公尺自由式等。

國際奧會主席巴哈表示，根據改革議程，15個新項目拍板定案，他很開心下屆奧運將融入年輕、現代元素，並有更多女性運動員參與。

游泳、射箭、田徑、桌球、自由車、柔道等都增加男女混合項目，我射箭混雙組合譚雅婷／魏均珩上個月在世界盃上海站奪金，桌球鄭怡靜／陳建安甫在世錦賽奪銀牌，3年後都有機會問鼎奧運獎牌。