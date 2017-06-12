辛龍開球搞怪 「喇舌」楊岱均

歌手辛龍昨受邀演唱，完成開球後竟當眾強吻擔任捕手的楊岱均。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕昨是Lamigo「動紫大盛」主題日最後1天，歌手辛龍受邀在賽前演唱，完成開球後竟當眾強吻擔任捕手的楊岱均。

辛龍指出，太太劉真曾於3年前受邀開球，當時的表演與開球都由他設計，沒想到這次他也有機會。

辛龍的開球很搞怪，連續做3次假動作，第4次才把球投出，開完球後與楊岱均握手時，突然抱著楊岱均嘴對嘴「喇舌」好幾秒，「這是兩人有情感後，心連心、心靈溝通後，很自然的動作；至於4次才把球開出，代表『事事如意』。」

楊岱均表示，開球前知道辛龍會親一下，結果卻被嚇一大跳，「他說會碰一下，沒想到是整個黏上來，我比較不想親他的嘴，比較想親他的光頭！」他笑說。