陳信安久違球場 重燃松山魂

陳信安相隔3年重返賽場。（展逸國際行銷提供）

暌違3年上場 想扣籃沒如願

〔記者卓佳萍／彰化報導〕脫下平日上班的西裝，「台灣飛人」陳信安昨在經典傳承賽披上久違的國家隊戰袍，重新踏上球場與後輩對抗，賽前預告要扣籃的他沒能如願，但他表示，很開心能有機會重溫比賽時光。

現任璞園董事長特助的陳信安，昨擔任黃金世代先發五虎，一出場就獲得如雷掌聲與歡呼，但全場只獲2分。他上次以國手身分出賽得追溯到2012年9月亞洲盃，2013年SBL球季宣布退役，2014年以璞園球員身分正式引退。

相隔3年，回到陌生又熟悉的球場，陳信安表示，心情是開心的，嘗試想灌籃，但沒能切進去，「我現在每週打一次球，風格也變得比較像控衛，儘量不去切。」

胡瓏貿與陳信安同樣畢業於松山高中，昨祭出「綠色神盾」防守，他表示，陳信安一直是松山體系景仰的對象，他必須拿出好表現，以表示對學長的尊重，兩人相差12歲，陳信安賽後透露，這場真的很操，有松山的感覺。