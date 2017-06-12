騎士想續命 超人表現得延續

格林（見圖）激起厄文的好勝心。（資料照，法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士前鋒D.格林的「大嘴巴」又成為兩面刃，總冠軍賽第4戰轟出40分的騎士厄文透露，就是格林先前那番在客場慶祝總冠軍最過癮的言論，激起他的好勝心。

當勇士手握聽牌優勢，格林在第4戰賽前說：「你知道嗎？身為一個運動員，最棒的感覺之一，就是能在對手的場館贏球，在他們的更衣室慶功，然後讓他們的球迷變得鴉雀無聲。」

格林激起厄文（見圖）的好勝心。（資料照，法新社）

厄文淡淡地說，「格林為比賽增添了一些話題，對我來說，也多了一些拚鬥的動機。」詹姆斯則莞爾表示，有聽說勇士想要在騎士主場的更衣室噴香檳慶祝，但僅止耳聞，不過他坦言：「我想這些話應該就是格林說的吧，沒什麼大不了，他的風格就是如此。」

騎士明天早上9點將再度於客場出賽，衛冕軍若想再度演出絕地大逆轉，關鍵仍在詹姆斯、厄文能否續有超人表現；詹姆斯前4戰平均打了41.5分鐘，繳出31.8分、11.8籃板、10.5助攻的場均大三元成績單。

格林嗆客場封王 激出厄文戰魂

ESPN統計，總冠軍賽前2戰，厄文在非空檔時的投籃命中率僅29.5％，拿下11分，不過第3、4戰，他在對手防守時，場均轟出29.5分，命中率更高達58％，成為騎士止跌回升的強心針。

尼爾森公司指出，「雙士大戰」前4戰收視率較去年上升5％，從12.2來到12.8，平均收視人數高達1978萬人次，也是自1998年公牛對爵士以來最夯的一次。