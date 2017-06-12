D.瓊斯靠嘴博版面 薪水全繳聯盟
2017/06/12 06:00
騎士老將D.瓊斯，同為麻煩人物。（資料照，法新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士格林愛亂開砲，騎士同樣有麻煩人物，今年季後賽僅上場33分鐘的老將D.瓊斯，總冠軍賽第4戰場邊忍不住向杜蘭特猛噴垃圾話，結果吞下1次技術犯規，總計他因技術犯規累計的罰金已達9000美元（約27.2萬台幣），幾乎等同他本季9127美元（約27.6萬台幣）的薪水。
36歲的瓊斯在季末以底薪加盟騎士，大多以角色球員出賽的他，季後賽倒是博得不少媒體版面，除了先前對暴龍時迅速吞下兩次技術犯規遭驅逐出場，還得面臨6000美元（約18.2萬台幣）罰款，當時詹姆斯展現一哥風範，答應幫忙買單。
不過詹姆斯也告誡瓊斯說：「夠了，你不能每次碰上暴龍都失控，再這樣下去，我會停止去付你那該死的罰金。」
如果詹姆斯這回拒絕幫忙買單，瓊斯的「真性情」仍受到球迷支持，先前就有人在網路上發起幫他付罰款的募資活動，想不到5天內還真的收到180美元（約5500台幣）的捐獻。
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