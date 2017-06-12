法網新后贏球「有撇步」：享受比賽

歐絲塔潘珂法網爆冷封后，強攻打法深受偶像美國天后小威廉絲影響。（法新社）

偶像是小威 期待再戰溫網

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歐絲塔潘珂法網爆冷封后，也締造不少紀錄，這位拚出「暴力球風」的拉脫維亞新秀，偶像正是美國天后小威廉絲，更期待溫布頓的到來，曾是2014年溫布頓青少女單冠軍的她說：「草地是我最喜歡的場地之一，還有3週時間，我會好好準備。」

首闖大滿貫女單決賽的歐絲塔潘珂，面對老經驗的哈勒普，一度4：6、0：3落後，不過無懼失誤、瘋狂搶攻的她，靠著強力正拍扭轉頹勢，「我不去害怕，只想享受比賽，拚戰到最後一分鐘」。

網壇公開年代以來，只有兩位女將能在先丟一盤下，逆轉贏得大滿貫首冠，另位正是1978年溫布頓的娜拉提諾娃，她說：「歐絲塔潘珂擁有冠軍素質，每個人都可揮出威猛正拍，但有幾人能控制得這麼好？等她練好發球，等著看吧！」

這只是歐絲塔潘珂第八次角逐大滿貫賽，前6回她最多打到女單次輪，直到今年澳網才躋身第三輪，不料如今在法網大躍進，為祖國帶來首座四大賽金盃，而她崛起速度之快，僅次2004年溫網登基的莎拉波娃，當時莎娃只打7次四大賽。

剛滿20歲的歐絲塔潘珂，榮膺1933年以來首奪法網女單冠軍的非種子球員，更是1997年6月8日巴西庫爾坦後，第一位在法網勇奪生涯單打首冠的幸運兒，巧的是，那天正好是她的生日。

歐絲塔潘珂從小學舞蹈，父親曾是職業足球員，後來跟著網球教練的母親改拿球拍，12歲到法網朝聖，還曾與小威合影留念，「我最崇拜小威，看她出賽非常過癮，強攻打法也是受她的影響」。