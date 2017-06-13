1票看一天 世大運門票今開賣

世大運門票今天中午正式開賣。（取自官網）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北世大運開幕進入倒數66天，競賽、開閉幕典禮門票今天中午正式開賣，賽事門票採單日票券發行，1張票可看一整天，預賽定價200元、決賽300元，運動迷若想在台灣看羽壇世界球后戴資穎摘金、世大運男籃或棒球隊英姿，今起可開始搶票。

各運動種類每日賽程日前已公布，民眾可先在官網查詢賽程，羽球女單金牌戰將於8月29日在台北體育館舉行，粉絲可搶先預購當天門票，國人關心的棒球賽程也早就出爐，台灣隊將於8月20日在天母棒球場首戰法國。

台灣男籃隊首戰將於8月20日晚間在台北小巨蛋迎戰拉脫維亞，球迷只需花費200元就能享受大型球館的刺激賽事，單日可觀賞4場球賽。

田徑、游泳與體操等3大重頭戲也有望吸引粉絲到場支持，田徑賽票價不論預賽、決賽都是200元，民眾今天中午起可透過票務官網與3大超商機台購票。

開幕票價800-3500元

世大運將於8月19日開幕，組委會今天將首度透露開閉幕節目細節，至於票價部分，發言人楊景棠指出，開幕門票票價從800元至3500元不等，閉幕門票則為500元至2000元，其中開幕800元、閉幕500元數量約占8成，希望民眾踴躍購票入場，欣賞國際級的精彩表演。