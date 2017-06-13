肌肉撕裂未癒 莎娃無緣溫網

莎娃肌肉受傷無法參加溫網。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕俄羅斯好手莎拉波娃今年遭法網拒給外卡，不過，球迷想看她重返大滿貫賽場又得失望了，因為莎娃肌肉撕裂傷未癒，宣布將不參加溫布頓公開賽會外賽，能否在美網亮相也是未知數。

「經過又一次的掃描檢查後，我在羅馬所受的肌肉撕裂傷，無法讓我參加接下來的草地賽事了。」莎娃在個人社群網站無奈地表示，她很感謝英國網球協會的支持，才能拿到伯明罕站的外卡，現在她不會洩氣，將持續復健，計畫在7月底開打的史丹佛站復出。

莎娃因先前的禁藥問題，遭法網拒給外卡，世界排名178的她原本要從溫網會外賽打起，如今因傷將缺席整個草地賽季，排名勢必直落，想以世界前百名的身分直接進入美網會內賽，幾乎是不可能的任務，除非主辦單位願意送給她1張外卡。