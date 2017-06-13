洋基怪力男賈吉 讓人「轟」狂

洋基新星賈吉昨轟出雙響砲，包括1發特大號全壘打。（美聯社）

單場雙響 還創美聯轟最遠紀錄

〔記者吳清正／綜合報導〕洋基怪力新人賈吉昨轟出雙響砲，包括大聯盟本季最遠的495英尺（約151公尺）全壘打，桑契斯和卡斯楚也各有1轟，助洋基以14：3大勝金鶯。

賈吉前天剛打出飛行初速121英里（約194.7公里）的全壘打，創下大聯盟紀錄，昨第6局把1個85英里的滑球轟成特大號全壘打，回到休息室時，隊友都故意不理他。

賈吉的495英尺全壘打創下數據系統啟用以來的美聯最遠紀錄，僅次於馬林魚史坦頓2015年創下的504英尺，和小熊布萊恩2015年的全壘打並列史上第2。

「我想大家都了解看他的長打火力是非常特別的經驗，」洋基總教練吉拉迪表示：「這不是每天都看得到，你怎能不為他的全壘打興奮？」金鶯總教練休瓦特則半開玩笑說，以後賈吉打擊時，要把外野手擺在全壘打牆後方的牛棚。

賈吉不是只會打大支，昨4打數都安打，前天4打數3安打，目前打擊率0.344、全壘打21支和打點47分，高居美聯盟三冠王。

去年剛上大聯盟的賈吉還是「人體電風扇」，出賽27場打擊率只有0.179，84打數被三振42次，沒想過今年可以打這麼好。