嗆騎士球迷沒腦 格林死不道歉

D.格林（法新社資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕第四戰因聯盟記錄台擺烏龍，D.格林差點吞下第二次技術犯規遭驅逐出場，當時克利夫蘭球迷興奮歡呼，結果空歡喜一場；賽後D.格林語出驚人地說，「克利夫蘭人似乎都不聰明」，引起輿論撻伐，經過兩天沉澱，仍不改「重砲」本色，他說，「我說話有經過大腦，並不打算對此事道歉。」

行事衝動的D.格林是勇士的不定時炸彈，上季總冠軍賽第四戰因難忍詹姆斯的「胯下之辱」，襲擊他的鼠蹊部位遭逐出場和禁賽，成騎士逆轉封王的轉捩點；今年總冠軍賽他仍管不住嘴巴，第三戰賽後高調「嗆聲」要在客場休息室開香檳慶祝，反而激起騎士的士氣。

勇士要用速度戰「累死大帝」

勇士已擬定第五戰的戰略，將用速度戰拖垮詹姆斯的體力；根據統計，詹姆斯前四戰場均上陣41.4分鐘，第三戰戰況膠著更是獨撐45分鐘，但下半場體力不繼，前三戰第四節總共只攻下11分，成為騎士吞下3連敗的主因。

為避免去年被翻盤的噩夢重演，勇士主帥柯爾已下達必勝令，強調「第五戰就要在主場封王。」