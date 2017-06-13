東奧3對3籃球 大帝不想打

詹姆斯表示不參加奧運3對3籃球。（歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕國際奧會日前宣布將3對3籃球納入2020東京奧運正式項目，籃球強權美國隊要派誰參戰也廣受討論，詹姆斯昨表示，「奧運增加籃球競技項目是很棒的決定，這對國際籃球發展是好事，但我不打算參賽，3對3我並不擅長。」

倫敦奧運後就表態退出國家隊的詹姆斯，強調只熱中於5打5，包括練習的時候也不參加3對3對抗，他說，「仍不清楚比賽細節，屆時不見得會派NBA球員參賽，也可能是派NCAA的選手。」

J.R.史密斯則樂意提供人選，毫不猶豫地推薦隊友，他說，厄文擁有頂尖的單打技巧，柯佛的空手跑位，外線跳投都很出色，他們連線參加3對3鬥牛一定很有看頭。

勇士D.格林有不同見解，認為3對3不需要派職業球員參賽，他說，「我從小就在鬥牛場長大，個中好手都隱身其中，派他們去反而能提供大舞台，且還能贏得比賽。」