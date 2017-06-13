矛盾對決 兄弟今擋猿M3

兄弟推出伍鐸（左）先發挑戰「龍頭」桃猿，力拚上半季冠軍的一絲機會。（資料照）

雙方勝差達7場

〔記者林宥辰／綜合報導〕兩週前中信兄弟和桃猿無緣上演龍頭之爭，如今聯盟僅剩兄弟有機會挑戰桃猿的龍頭地位，但雙方勝差達7場，對兄弟而言，可說是「不可能的任務」。若不受天氣影響，今天和週四兄弟、桃猿將兩度交手，會是拉近場差或漸行漸遠，將是本週觀戰焦點。

從數據來看，兄弟和桃猿今年堪稱矛盾對決。兄弟本季砲火和上季一樣猛烈，蔣智賢、陳子豪、曾陶鎔目前佔據全壘打排行榜前3名，加上傷癒歸隊的林智勝，團隊長打火力凶猛，團隊76轟、長打率0.504，遙遙領先其他隊伍。

桃猿本季則是先發、後援投手都比去年穩定，不僅3洋投史博威、道恩斯和賽格威表現優異，本土左投王溢正也已連6場優質先發，加上以守護神陳禹勳為首的後援投手群穩定守成，本季團隊僅被敲36轟、防禦率3.44，都是聯盟最佳。

猿隊今天推出暫居勝投、防禦率雙冠王的史博威打頭陣，兄弟則推出伍鐸先發，週四預計由羅曼迎戰老東家。猿隊封王魔術數字M5，最快週五客場拋彩帶，但除了接下來幾天得寄望賽事不受天候影響，本週兩場對決兄弟也得獲勝。