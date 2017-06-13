高中2大物楊晉豪、成晉 投入中職選秀

成晉（資料照）

〔記者張浩群／台北報導〕正值高中畢業季，楊晉豪、成晉兩名高中應屆畢業好手，確定投入今年中華職棒選秀，隨著下週玉山盃青棒賽結束，預料將有更多青棒好手表態參加7月3日的中職選秀。

來自高苑工商的楊晉豪，在金潭少棒時代，曾代表台灣參加威廉波特世界少棒賽，三級棒球時代都是球隊中心打者，楊晉豪也把中職Lamigo桃猿隊強打郭嚴文當成打擊的學習對象，目前打擊動作就和郭嚴文有幾分神似。

昨天剛從平鎮高中畢業的成晉，則是投、打二刀流型的好手，身高187公分的成晉，具有出色的打擊能力，在去年的黑豹旗青棒賽，拿下打擊王與最佳中外野手，實力深受肯定。

玉山盃本週則在台中恢復進行，冠軍將在20日出爐，全國棒協將遴選出U18世界盃國手，而他們也將是中職球隊重點觀察的對象。