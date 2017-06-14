MVP杜蘭特 完成8歲時承諾

杜蘭特奪下生涯首座總冠軍賽MVP，興奮舉盃慶祝。 （今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕杜蘭特於總冠軍賽5戰場均轟下35.2分，用完美的表現拿下生涯首冠，摘下總冠軍賽MVP，同時完成另類「MVP大滿貫」的里程碑，賽後他和母親相擁而泣，並告訴她：「我做到了，8歲的時候承諾過妳，有一天我會拿下NBA總冠軍。」

拿下總冠軍最後一塊拼圖

杜蘭特在10年的職業生涯中，4度拿下NBA得分王，2009年拿下新秀挑戰賽MVP、2012年奪下全明星賽MVP、2014年奪下例行賽MVP，2度拿下奧運金牌，2016年獲選里約奧運最佳球員，2010年也曾拿過世錦賽MVP，加上總冠軍賽MVP的最後一塊拼圖，杜蘭特的職業生涯和MVP劃上等號。

杜蘭特在總冠軍賽展現驚人的進攻能力，5戰豪取176分，僅差2分就追平2001年「戰神」艾佛森，成為總冠軍賽史上，打5戰攻下第2多分的球員；而生涯總冠軍賽前10場得分也都突破25分大關，成為繼「籃球之神」喬丹和歐尼爾後，史上第3人。

去年夏天杜蘭特離開待了8年的奧克拉荷馬城，卸下「雷帝」的身分，加入去年在西部決賽痛擊他的對手勇士，頓時間他成了落水狗，懦夫、「抱腿」的封號伴隨他降臨奧克蘭，他表示：「不曾後悔做這個決定，因為勇士是支偉大的球隊，加入這個團隊，才是對我職業生涯最好的選擇。」

出身於單親家庭的杜蘭特在艱困的環境下成長，從小和母親相依為命，媽媽是他籃球路上最重要的人，也是成長的動力，昨一舉奪冠實現對母親的承諾，同時用至高榮耀回應外界的批評，扭轉「杯子蛋糕」軟弱的形象。