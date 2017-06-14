追上喬丹 柯瑞打出傳奇身價

柯瑞在比賽結束後於場邊擁抱女兒慶祝。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士隊核心人物柯瑞3年率隊掃下2冠，生涯囊括2座總冠軍與2座MVP，29歲的柯瑞已追上「籃球之神」喬丹29歲時的成就，他昨賽後受訪時爽刁雪茄慶祝，他透露，這是他期待一整年的時刻。

勇士隊本季復仇成功，柯瑞展現重新鍛鍊過後的自己，總冠軍賽5場平均繳出26.8分、8籃板與9.4助攻的準大三元數據，證明自己的領導能力，美國CBS球評指出，柯瑞已超越球星成就，打出「傳奇」身價。

等一年的勝利

賽後爽刁雪茄

想起上季慘遭滑鐵盧的悲痛經驗，柯瑞分享一則小故事，他表示，去年第7戰輸球後，他身邊友人幫他存了一根雪茄，「為了這天，我已經等了一年，我要好好享受每一口菸。」柯瑞難得公開吞雲吐霧的一面，而且是面對NBA官方訪問時，隊友K.湯普森好生羨慕：「這太誇張了吧！」