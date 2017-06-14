詹皇41分拚盡全力 敗給「最強隊」
2017/06/14 06:00
詹姆斯在總冠軍賽繳出場均大三元成績，仍無力替騎士守住霸位。（今日美國）
冠軍賽場均大三元 史上第1
〔記者林宗偉／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯堪稱今年總冠軍賽悲劇英雄，他5戰平均繳出33.6分、12籃板、10助攻，成為史上第1個在總冠軍賽拿場均大三元的好手，然而這不僅沒讓他摸到金盃，美媒還落井下石，拿他跟「籃球之神」喬丹作比較。
ESPN在推特上連珠炮似地公布許多數據，除讚揚詹皇是總冠軍賽拿場均大三元第1人外，也趁機酸他是史上第1個有年度MVP資歷，卻5度在決賽中鎩羽而歸的球員。
數據也顯示，詹姆斯生涯在總冠軍賽面對的背水一戰多達11場，但喬丹1場都沒有；2人的奪冠成功率也大相逕庭，詹皇8次爭冠，只成功3次，但喬丹當年率領公牛6度問鼎金盃，成功率是完美的100%。
詹姆斯昨再度有41分、13籃板、8助攻的驚人表現，依舊無法力挽狂瀾，但他仍以騎士一哥的風範說：「我已經把渾身解數都用上了，5場比賽都是，所以就我個人而言，沒有垂頭喪氣的理由。」
詹姆斯表示，勇士在今年，甚至這3年來，都是聯盟中最強球隊。但這個賽季，騎士的努力沒有白費，他伸手攬著一旁的厄文說：「我們會回來的，我跟你都是。」
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