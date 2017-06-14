伊古達拉一人 打趴騎士板凳

伊古達拉從板凳出發拿下20分，成為贏球的關鍵人物之一。 （法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕曾拿下2015年總冠軍賽FMVP的伊古達拉，昨天再度從綠葉變紅花，他替補上陣38分鐘，不僅豪取全隊第3高的20分，所得的分數，更打趴騎士板凳席加總的7分。

「我不會把這場勝利稱作是復仇，我們只是把握眼前的機會而已。」伊古達拉表示，相較去年在3：1聽牌時遭到大逆轉，大家都繳了不少「學費」，今年能有這樣成績，應該用成長來形容會更為恰當。

伊古達拉在2015年總冠軍賽場均能拿16.3分、5.8籃板、4助攻，勇奪生涯首座FMVP；今年他雖然5戰場均只剩下8.6分、3.2籃板、3.4助攻，不過，關鍵的第5戰仍展現老將價值，除了得分寫下本季季後賽單場新高外，還大秀6次爆扣，帶領板凳5人合力支援35分。

主將柯瑞也對這名33歲的前輩充滿敬意地說：「伊古達拉就是終極的職業球員，終極的資深球員，在場上任何時候，他都能為我們點燃火花，而且你還搞不清楚到底是怎麼發生的。」