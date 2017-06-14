洛夫隱形厄文受傷 騎士注定兵敗

身為騎士三巨頭之一的洛夫（右）在總冠軍賽第5戰上場30分鐘，只拿下6分。 （法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕騎士於總冠軍賽前2戰在客場平均慘敗20.5分，關鍵第5戰做了許多修正，全場緊咬比數，但末節氣力放盡，一度追到僅落後5分仍無法逆轉，關鍵在於板凳群嚴重熄火，「3巨頭」之一的洛夫手感低迷、完全神隱，加上厄文比賽中段下背部拉傷，最終兵敗灣區，無緣將戰線拉回到克利夫蘭。

雖「大帝」詹姆斯一夫當關攻下41分，而「神經刀」J.R.史密斯第3戰後火力復甦，連3戰單場至少飆進5記三分球，昨更打出代表作，全場8投7中，貢獻25分，但原第3得分點洛夫陷入低潮，上半場得分掛零，全場僅出手8次命中2球，攻下總冠軍戰最低的6分。

「二當家」厄文首節用犀利的切入攻下12分，助騎士一度取得8分的領先，無奈下背部肌肉拉傷，嚴重影響下半場表現，決勝第4節一分未得，也讓騎士反撲功虧一簣。

騎士下半季簽下射手柯佛和昔日明星控衛D.威廉斯，曾被美媒評為奪冠重要拼圖，但總冠軍賽效果不彰，此役騎士全隊板凳僅貢獻7分，讓詹姆斯被迫苦撐上陣46分鐘，幾乎打滿全場，板凳深度也成為總冠軍賽勝敗的分水嶺。